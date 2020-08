Modugno:” Insigne migliora.Ecco chi accompagnerà Gattuso in conferenza”

Modugno inviato di Sky Sport 24 a Barcellona non solo riporta le notizie sulle condizioni d’insigne ma anche chi accompagnerà Gattuso nella conferenza di presentazione della grande sfida di domani:” E’ una sensazione strana vedere il Camp Nou vuoto come lo sarà domani sera senza i 100 mila tifosi iberici. Vincere o pareggiare per 2-2 per poter approdare alla Final eight , dove mai il Napoli è approdato.In questo stadio si affronteranno Barcellona -Napoli. Il Napoli ora è in volo per Barcellona. In conferenza stampa Gattuso sarà accompagnato da Ospina. Insigne dovrebbe farcela a giocare domani. I convocati del Napoli per la sfida di domani sono 23. C’è anche Insigne che si è allenato, ha forzato sul muscolo e le risposte sono state positive. Condizioni in crescendo e anche gli accertamenti hanno dato esito positivo. Insigne , Mertens e Callejon probabilmente il tridente più importante del Napoli che daranno la carica alla squadra anche senza i 100 mila del Camp Nou”