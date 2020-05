Modugno:” Il Napoli aspetta l’esito dei tamponi!”

Modugno inviato di Sky Sport 24 a Castel Volturno:” E’ da poco finito la terza sessione di allenamenti individuali del Napoli. I giocatori piano piano stanno abbandonando il campo d’allenamento e con le loro macchine muniti di mascherini stanno raggiungendo le loro abitazioni. Per oggi dovrebbe essere comunicato l’esito dei tamponi a cui sono stati sottoposti gli azzurri ieri. Domani ci sarà un quarto tampone . Il tutto per prevenire la salute di tutti i componenti del Napoli. Si spera che dal 18 maggio tutti possono allenarsi insieme e stare in ritiro dove si aspetterà la decisione sulla ripresa della serie A