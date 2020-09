Modugno:” E’ complicato parlare di calcio!”

L’inviato di Sky Sport Francesco Modugno riporta da Castel Volturno le ultime sulla salute di DeLa e sull’allenamento della squadra prima dell’amichevole contro il Pescara.

Aurelio de Laurentiis ed la squadra del Napoli, due situazioni che si fondono. La squadra si è sottoposta all’analisi dei tamponi anti CV19. Tale esami erano già stati programmati. Infatti la squadra si è sempre sottoposta due volte a settimana a questo tipo di analisi. Proprio in quel momento arrivava la notizia sul sito ufficiale del Napoli della positività di DeLa. La notizia era già trapelata ieri sera quando le prime indiscrezioni parlavano della positività prima di un dirigente e poi del presidente e della moglie. Presidente che aveva avvertito dei malesseri che lui aveva ricondotta ad una mangiata di cozze. Prima di entrare in lega il presidente, come comunica la società, si era sottoposto alla misurazione della febbre. Trapela che sui collaboratori erano risultati positivi al CV19. Il presidente è a Capri e la sua salute è monitorata continuamente insieme alla salute della famiglia. Si valuta la possibilità di un trasferimento a Roma dove vi sono i suoi medici storici. La squadra intanto si è sottoposta al tampone e domani si sapranno i risultati. Domani stesso gli azzurri scenderanno in campo al San Paolo per affrontare il Pescara( ore 18.00 in pay per wie 251 Sky calcio 1). Potrebbe essere anche l’ultima di Koulibal. Sono confermate le amichevoli. Gattuso cerca risposte dal campo. Sarà la prima al San Paolo di Osimhen. Tuttavia è complicato parlare di calcio.