Modugno:” A Castel Volturno va in scena il Mertens Show”

Modugno inviato di Sky Sport al centro di Castel Volturno ha riportato le notizie sullo stato di forma dei giocatori ed in particolare del folletto belga ma naturalizzato napoletano ” Ciruzzo” Mertens. Ecco le sue parole:” Il Mertens che non ti aspetti. Oggi a Castel Volturno il giocatore belga è sembrato essere in gran forma, nonostante le voci che lo vedono partente da Napoli. Il belga ha sfoderato colpi magici ed anche sorrisi che possono ingannare. Forse ha già deciso il suo futuro. Futuro che sembra essere lontano da Napoli.