Mirror:” Koulibaly apre ad un top-team inglese”

Mirror:” Koulibaly obiettivo primario di un top-team inglese”

Il primo obiettivo per l’estate in casa Manchester United sarebbe Kalidou Koulibaly. Secondo il Mirror, infatti, Solskjaer lo considera il partner perfetto per Maguire e da diverso tempo i Red Devils avrebbero inserito il centrale del Napoli in cima alla wishlist. Nei prossimi mesi saranno intensificati i contatti, dal club inglese c’è la volontà di fare uno sforzo economico importante per portarlo in Premier League.

L’APERTURA DEL DIFENSORE – Lo stesso Koulibaly sarebbe aperto a quest’ipotesi. Tuttavia non sarà semplice, visto che sulle tracce del senegalese ci sono anche Real Madrid, PSG e Chelsea. Il prezzo fissato dal Napoli è di oltre 100 milioni di euro e da Manchester si starebbero convincendo a sborsare una cifra così elevata perché secondo Solskjaer l’impatto del difensore azzurro sulla Premier sarebbe devastante.m