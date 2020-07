Mihajlović:” Gasperini? Manca di rispetto a tutti . Perciò m’incazzo!”

Mihajlović ha parlato ai microfoni di Sky Sport della furiosa lite tra lui e l’allenatore Gasperini:” Io non ho mai mancato di rispetto ai giocatori delle altre squadre , invece Gasperini l’ha fatto ed anche in maniera volgare. E’ successo che c’è stato un normale fallo di gioco lui ha iniziato ad inveire contro i componenti della mia panchine. Se avesse voluto dire qualcosa l’avrebbe dovuto fare a me , che sono l’allenatore. Invece non solo ha mancato di rispetto ai giocatori ma soprattutto a me. Io non parlo con i suo e lui non deve farlo con i miei. Ecco questo gli ho detto mandandolo a fare in culo chiaramente. E’ tutto confermato dalle voci che adesso in mancanza di pubblico sono facilmente più udibili. Mi sono incazzato per questo motivo. Chiarire ? Se vuole ma non penso, sa che ha sbagliato e perciò non chiarirà mai. Fatti suoi!”