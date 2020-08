Mezzo Barcellona, il Napoli sembra un birillo ma poi…

Di Vincenzo Famiglietti

A vedere quei primissimi minuti di pura aggressività, ma troppo breve quell’unità di tempo, ti veniva in mente l’impresa. Subito il palo di Mertens. Il gol del Napoli quasi fosse nell’aria. Un precoce canto del cigno. Era il rovescio degli Dei? Ma no. Poi il Barca ha preso in mano la partita. Il primo tempo è stato monocolore: il Napoli ha sofferto troppo, la difesa sbandava. Ogni volta che la palla rotoloava dalle parti di Koulibaly era uno spavento. Al tempo stesso, davanti mai come al Cam Nou, si è palesata la periodica leggerezza del tridente con Mertens ed Insigne. In certi casi, inutile girarci attorno, serve una punta di sfondamento. Sono mancati i muscoli. Gli azzurri spingevano, ma l’affondo si fermava prima che potesse innescarsi l’azione. Questione di differenza di valori, classe, ma pure di fisicità.

A tratti si è avuta la sensazione che i catalani potessero dilagare con un Messi che era una biscia. Poi nel secondo tempo si sono ridimensionati. Hanno anche loro grandi problemi in casa. Ed allora il Napoli ha lanciato l’urlo. Più foga, più spinta, non certo la cattiveria agonistica che è al centro del mantra di Gattuso, ma già qualcosa che sa di vivo di lotta continua. Si è visto.

Il Napoli esce a testa a mezza altezza dalla Champions. Non da eroe. Non è stata una partita epica. Nessun leone in campo. Ma non ha preso l’imbarcata, è stato in partita fino a poco dalla fine. Non è stato lo sparring partner. Ci si aspettava di più, soprattutto sul piano del temperamento, ma poteva finire pure peggio. E’ andata come doveva andare, insomma. In quanti avrebbero seriamente scommesso sul passaggio di turno, siamo sinceri. Nonostante il silenzio raggelante del Camp Nou a porte chiuse. L’urna aveva dato una batosta al Napoli da non dormirci per mesi.

Da ora gli azzurri vanno in vacanza. Ferie speriamo di seria ed approfondita riflessione. L’anno prosimo la sempre favorita Juve ricomincerà con Pirlo, autentica scommessa e allenatore alla prima vera esperienza. Il verginello in panchina non è detto sia una garanzia. Il maturando Ringhio lo può diventare. Che sia un agosto di pensieri ambiziosi in casa Napoli. Effanculo alla Champions.