Messi” Esonero del mister? Solo rumors”

Il capitano del Barcellona, Lionel Messi, ha analizzato in zona mista l’amara sconfitta subita in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid: “Abbiamo controllato la partita per 80 minuti e siamo stati protagonisti assoluti, poi negli ultimi 10 abbiamo commesso degli errori. Avremmo dovuto chiudere prima la gara, così non va e ne siamo consapevoli. Valverde? È normale che ci siano i rumors quando i risultati o il bel gioco non arrivano, ma adesso dobbiamo essere tutti più uniti che mai”. A riportare le parole della ‘Pulce’ è Sport.