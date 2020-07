Mertens: ” Qui è pazzesco “

Dries Mertens ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni della Uefa.

Che rapporto hai con i tifosi del Napoli?

“Qui le persone respirano il calcio. Dai giovani ai quarantenni, ma anche le nonne ed i bambini più piccoli. Questo è pazzesco! Penso che questo sia qualcosa di speciale in Italia: svegliarsi, prendere il caffè al mattino e parlare solo di calcio. Mi chiamano “Ciro”, è un nome tipico d Napoli, e penso che sia accaduto perché ho iniziato a vivere come loro. Vado in città tante volte, adoro il cibo, adoro il mare, adoro tutte le isole qui”.