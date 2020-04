Mertens:” Mi sento napoletano”

Parole d’amore di Mertens che ha donato alla fondazione Cannavaro-Ferrara la maglia del record di goal con gli azzurri. La notizia la riporta il Corriere del Mezzogiorno di oggi.Ecco cosa scrive:

Intanto, anche Dries Mertens ha contribuito con la donazione di una maglia speciale all ’iniziativa Je sto vicino a te per la fondazione Cannavaro-Ferrara.«Anche io mi sento napoletano – ha scritto il folletto belga su Instagram – e voglio aiutare la fondazione». All’ asta andrà la sua maglia della sfida con il Barcellona, simbolo del record di gol (121) eguagliando così Marek Hamsik come marcatore azzurro di tutti i temp