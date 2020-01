Mertens:” Lavoro per ritornare Ciro napoletano!”

Nel 2020 Dries Mertens non ha ancora visto il campo a causa di un problema muscolare che l’ha spinto a tornare in Belgio dal suo fisioterapista di fiducia. Una volta tornato a Napoli, l’attaccante ex PSV ha continuare il suo lavoro per il recupero in quel di Castel Volturno. Tante sono le voci che si rincorrono sul suo futuro, così come sul suo infortunio, ma il belga prova a spegnere ogni polemica con un video postato su Instagram: “Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima”.