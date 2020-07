Mertens:” Gattuso? Penso che sia perfetto per il Napoli”

Mertens ha rilasciato un’intervista al sito della UEFA.Ecco le sue parole sul mister del Napoli

Come sono andate le cose con l’arrivo di Gattuso?

“È davvero un buon allenatore, penso sia perfetto per il Napoli in questo momento perché. Sta dando tante possibilità ai giocatori giovani e penso che anche per il futuro possa essere un ottimo allenatore. Ha vinto tanto da calciatore e sa cosa vuol dire vincere, era qualcosa che mancava alla squadra. Questa è una cosa che abbiamo percepito anche con Ancelotti, uno che ha vinto molto e che provava a trasmettere questa mentalità anche ai calciatori”