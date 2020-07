Mertens:” Gattuso? E’carico e ci sta. Rinnovo? Alla fine è arrivato!”

Mertens ha rilasciato un’intervista alla radio ufficiale del calcio Napoli

Gattuso vi sta caricando per giocare la partita? “E’ molto carico, ci sta. Se non sei convinto in questa partita, non si può giocare a calcio. Dobbiamo andare a giocare per lì per fare una bella figura e portare un risultato storico a Napoli”

Rinnovo? “Ho aspettato un po’ di tempo ma alla fine ci siamo riusciti. Come immagini il tuo futuro? Il mio futuro è sabato. Voglio fare gol con la Lazio. Voglio aiutare la squadra, i giovani, questo è il mio futuro”.