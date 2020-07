Mertens:” A Barcellona può succedere di tutto?”

Barcellona a porte chiuse? “Può succedere di tutto. Quando giocai contro l’Inter, per la prima volta a porte chiuse, era starno giocare, si sentiva tutto. Adesso mi sono abituato”.

E’ follia giocare a Barcellona per via dell’emergenza COVID? “Non bisogna farsi troppi problemi, dobbiamo giocare la partite e basta”.