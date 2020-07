Meret:” Dobbiamo essere più cattivi sotto porta!”

Meret ai microfoni di Sky

Che cosa ti porti via da questa partita oltre alla sconfitta, c’è stata una buona prestazione del Napoli , come l’hai vista?

Penso che sia stata una buona prestazione la nostra. Soprattutto nel primo tempo quando non siamo riusciti a concretizzare. Nel secondo tempo invece abbiamo fatto fatica ma non ci hanno impensieriti più di tano. Ci dobbiamo portare via il gioco ma dobbiamo migliorare sotto porte e concretizzare meglio.

Cosa dovete fare meglio prima del Barcellona?

Ci so state buone cose fatte Dobbiamo concretizzare sotto porta. E fare ciò che ci dice il mister. Abbiamo due partite importanti e non dobbiamo distrarci. Adesso ci prepariamo bene a queste due sfide per chiudere al meglio questa stagione,