Mercato Nba, Lakers che sgarro ai cugini, Harrell firma un biennale

Ebbene sì, i Los Angeles Lakers dopo aver firmato sia Dennis Schroder che Wesley Matthews, hanno messo un altro grande colpo dimostrandosi così i protagonisti di questa free agency. I Los Angeles Lakers hanno “rubato” ai cugini rivali Clippers, il sesto uomo dell’anno ovvero Montrezl Harrell. Trez ha firmato un biennale da 19 milioni, lasciando tutti stupiti in primis i suoi tifosi e compagni, come ha fatto notare il tweet del suo ex compagno Patrick Beverley. I Lakers, che aspettano solo la firma di Davis che vuole aspettare per limare il contratto, hanno aggiunto due dei migliori panchinari dell’ anno scorso ovvero Schroder e Harrell che hanno concluso la stagione precdente entrambi con 18 punti di media. I campioni in carica si confermano così il miglior roster e la squadra da battere al momento, aspettando gli ultimi movimenti di mercato degli altri team. Possiamo sicuramente dire che nell’attesa di firmare Kcp e Davis, King James si può sicuramente ritenere soddisfatto di questo inizio di mercato, nonostante abbiano lasciato Bradley, Rondo, Howard e Green. In poche parole, a meno che non ci siano altri movimenti, sarà difficile spodestare il re e i suoi Lakers dal trono della lega.