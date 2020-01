Mentre gli alti tentennano, la Juve non si ferma sul mercato

La Juventus guarda al presente ma non smette di pianificare per il futuro. La Vecchia Signora si conferma lungimirante e continua a mettere a segno colpi per migliorarsi anche in vista delle prossime stagioni.

Dopo aver strappato alla concorrenza, in particolare all’Inter, il giovane classe 2000 Dejan Kulusevski (resterà a Parma fino al termine della stagione per poi aggregarsi alla squadra bianconera all’inizio dell’annata 2020/21), i bianconeri avrebbero altri due obiettivi illustri.

Il nome di Paul Pogba continua ad essere di moda in casa bianconera. Il Polpo pare ormai al capolinea della sua avventura al Manchester United. I Red Devils non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare a gennaio ma, a giugno, sarà difficile trattenerlo.

Il Real Madrid è pronto a tutto per convincere il centrocampista francese a vestirsi di bianco ma la Juventus è conscia del fatto che Paul Pogba ha lasciato il cuore a Torino e sarebbe ben felice di tornare protagonista in Serie A.

Paul Pogba ma non solo. Attenzione anche alla pista che porta a Isco. Lo spagnolo sta faticando, complice anche l’ennesimo infortunio, a Madrid. Zinedine Zidane stravede per lui ma non sta riuscendo a farlo decollare.

Classe 1992, Isco gioca al Real Madrid dal 2013 e potrebbe essere tentato dalla possibilità di rimettersi in gioco altrove. La Juventus sarebbe pronta ad accoglierlo a braccia aperte. Molto dipenderà dalle scelte di mercato estive dei blancos.

Insomma, dopo Dejan Kulusevski, altri due possibili grandi colpi estivi per migliorare ulteriormente. Il tutto non dimenticando il bilancio. Possibili cessioni eccellenti a fine della stagione in corso. In particolare, sarebbero tre i giocatori sotto esame, ovvero Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Daniele Rugani.