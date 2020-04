Mattino:” Cambierà l’autocertificazione in vista della ripresa?”

Quanti di voi in questi giorni hanno portato con sé ovunque l’autocertificazione per ogni minimo spostamento? Il suo utilizzo sarà limitato dal 4 maggio, all’inizio della fase 2, ma sarà ugualmente fondamentale. L’edizione odierna de Il Mattino fa sapere che l’autocertificazione non sarà più necessaria per uscire di casa, ma solo per spostarsi in un’altra regione. Comunque resterà molto difficile andare da Milano a Roma o da Napoli a Palermo. E viceversa. Deroga invece per chi vorrà raggiungere le seconde case.