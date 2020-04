Mattino:” Semaforo rosso per le terapie anti -tumorali”

Un’altra complicanza a causa del Covid -19 è la sospensione delle terapie anti tumorali e di screening ….coronav

In questi mesi di emergenza Coronavirus accade che l’attività di screening per la prevenzione dei tumori in molti ospedali sia stata sospesa: come il pap test o la mammografia. Una condizione pericolosa perché il cancro al seno e all’utero si sconfigge soprattutto grazie a questi esami su persone in assenza di sintomi. E allora cosa accade se si perde tempo prezioso senza eseguire lo screening? «Se la prevenzione non viene fatta è possibile che si traduca con un aumento della mortalità», spiega Viviana Egidi, docente di statistica sanitaria all’Università La Sapienza di Roma. «Se il sistema sanitario si attrezza a far fronte all’emergenza nella seconda parte dell’anno allora è possibile che si riesca a riassorbire gli esami che non sono stati fatti in precedenza. Per esperienza passata – conclude Egidi – il nostro sistema non è caratterizzato, però, da questo tipo di elasticità»