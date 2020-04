Mattino:” Ecco le fasce d’età interessate dalla riprese”

Il Mattino di oggi mette in risalto le fasce d’età interessate dalla cosiddetta fase 2

“Regole più chiare sono attese anche per le ripartenze scaglionate per fasce di età. Non solo maggiore protezione e attenzione nei confronti di chi ha superato i settanta anni, ma anche “raccomandazioni” negli spostamenti per quelli che ne hanno meno di 18. I primi, infatti, rischiano la vita perché più fragili, i secondi potrebbero contagiare in quanto più robusti ma potenzialmente anche asintomatici. Riaprire, poi, negozi e fabbriche (e in seguito bar e ristoranti) non significherà tornare al mondo pre-Covid. Per qualche mese, almeno fino all’arrivo del vaccino, bisognerà imparare a convivere con il virus senza finire nelle sue fauci. Per questo molte abitudini lavorative dovranno cambiare. Chi in questi giorni ha continuato a lavorare lo ha già imparato sulla propria pelle. Non si tratta solo di mascherine e gel. Il punto è che il Covid 19 è destinato a modificare l’organizzazione del lavoro a partire dal suo cardine essenziale: l’orario. ORARI Le città saranno chiamate a scaglionare l’apertura degli uffici e (forse da settembre) delle scuole con l’obiettivo di evitare che le persone si affollino su autobus e metropolitane. Alcuni uffici potrebbero essere chiamati a lavorare su 7 giorni (ovviamente riducendo il numero di sportelli aperti ogni giorno) in modo da evitare assembramenti sui mezzi pubblici ma anche le file chilometriche che spesso si vedono davanti agli uffici postali o alle banche. In ogni caso per gli uffici lo smart working, il lavoro da remoto via computer, è destinato a rimanere come canale principale di produzione