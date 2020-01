Matrone:”Napoli piange il suo Napoli”

Una sconfitta amara e pesante al San Paolo per il Napoli di Gattuso. Una situazione drammatica calcisticamente per la squadra azzurra, che ovviamente trascina tutto l’ambiente in una situazione di sconforto. Nel corso della partita è stato emblema di questa situazione un bimbo, immortalato in lacrime proprio dopo il raddoppio della Fiorentina. Immagine simbolo della situazione in tutto l’ambiente Napoli.