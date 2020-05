Mastella:”La tecnica è unilaterale, la politica universale”

Mastella ha rilasciato un’intervista al Riformista nell’edizione della Campania di oggi,

Sia Conte che De Luca fanno continuo riferimento agli esperti in materia di sanità: d’ora in poi la politica sarà subordinata alla tecnica e condizionerà anche la selezione della classe dirigente?

“La Democrazia Cristiana utilizzava un tecnico come Guido Carli all’Economia, ma le altre cariche erano ricoperte da politici. Ecco, quella lezione mi sembra ancora valida. La tecnica è unilaterale, la politica universale. Ragion per cui occorre ascoltare i tecnici, ma è pur sempre la politica a dover trovare una sintesi e a decidere. Nel caso di Conte, invece, mi sembra che accada il contrario: i consiglieri decidono e il ‘principe’ si limita a comunicare quelle decisioni

Una scuola di alti studi politici potrebbe essere funzionale a una migliore selezione della classe dirigente locale e nazionale?

“È la strada che si segue in Francia, ma non è così che si fa la politica. De Gaulle e la Merkel non hanno mica frequentato simili scuole. E nemmeno De Gasperi che, tuttavia, seppe traghettare il Paese in una fase complessa come quella del dopoguerra. La politica è sinonimo di esperienza