Mastella:” La Campania ringrazi De Luca!”

Mastella elogia l’attività di De Luca nel contrastare l’emergenza Covid19.Lo fa in un’intervista al Riformista. di oggi nell’edizione campana.

Come valuta l’approccio di De Luca all’ emergenza sanitaria? “Al netto della sua grammatica meteoritica, De Luca ha dato prova si efficienza amministrativa. Si è mosso con capacità e determinazione, dimostrando ciò che un politico deve sapere fare: ascoltare, sintetizzare, decidere, dare risposte ai problemi dei cittadini. Se il virus non ha dilagato in Campania, dove ci sono aree con una densità abitativa prossima a quella di Hong Kong, il merito è anche suo”.