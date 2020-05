Mastella:” Il 78? Lo ricordo. Il Coronavirus? Non scherza!”

Clemente Mastella ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Ecco cosa ricorda del rapimento Moro e fa un paragone con quei 55 giorni con quelli della grave pandemia da Covid 19.In questa intervista Clemente Mastella, sindaco di Benevento, oscilla tra nostalgia e futuro.

Se lo ricorda quel 78′?

E sì che lo ricordo quel tragico9maggio ‘78. Pochi giorni prima del rapimento, Aldo Moro venne a Benevento, mi onorò della sua presenza, e tenne l’ultimo suo comizio pubblico. Dopo la sua morte pensammo che non ci sarebbero state più stagioni tremende come quella».

Invece?

«Beh, il coronavirus non scherza: si sta portando via parecchie persone e con esse anche molte certezze».

Cosa teme?

«Temo l’inverno, il virus dell’influenza circolerà assieme al Covid-19 e sarà un disastro. Io sono stato ricoverato a Natale scorso per una brutta influenza e sono preoccupato. Non capisco la Lega che vorrebbe far votare per le elezioni regionali a novembre: si rischia di trasformare i seggi in incubatori di contagio. Si finisce come in Lombardia».