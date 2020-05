Mastella:” Dare potere ai sindaci!”

L’ex ministro della Giustizia e ora sindaco di Benevento analizza l’inizio della fase 2 rilasciando un’ intervista al Fatto Quotidiano di oggi. Ecco le sue parole.

Come deve cambiare il ruolo dell’amministratore pubblico in tempi di crisi?

“Gli amministratori pubblici si muovono nel ristretto perimetro che è loro assegnato. L’ultimo decreto del presidente del Consiglio, per esempio, attribuisce ai sindaci il potere di chiudere i parchi in caso di assembramenti. Invece servono poteri più ampi in materia di sanità, visto che il sindaco è il primo garante della salute pubblica nel suo territorio, e di opere pubbliche, che dovrebbero poter essere realizzate più rapidamente. Più saggio sarebbe attribuire ai sindaci poteri commissariali, pur con tutte le necessarie garanzie dal punto di vista della trasparenza”.ma