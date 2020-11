Massimo Moratti: “ Ibra come il vino buono. Mi sarebbe piaciuto avere Insigne all’Inter…”

Il giorno dopo Napoli-Milan. A fare il punto sul campionato e non solo, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti: “Ibrahimovic è come il vino buono. Più invecchia, più migliora. Ieri aveva detto che avrebbe deciso la partita e lo ha fatto. All’Inter ci ha fatto vincere tre Scudetti e questo non lo dimenticherò mai…”.

In un calcio equilibrato come quello di oggi, sono i grandi campioni a fare la differenza. Concetto ribadito forte e chiaro dal presidente Moratti: “Ibrahimovic da tranquillità a tutta la squadra. Stessa cosa Cristiano. Lukaku poi sta dimostrando tanto. Insigne, mi sarebbe piaciuto averlo nell’Inter. Ha un talento che mi ha conquistato…”.

Sulle potenziali candidate a vincere lo Scudetto, Moratti è convinto che il campionato sia aperto e possa ancora essere tutto in discussione: “Milan e Inter stanno facendo bene. Ma anche la Roma, nonostante le critiche iniziali. E’ un campionato strano, difficile fare previsioni. Comunque la Juve fa paura…”.

Uno sguardo in casa Napoli. Al confronto tra gli attaccanti della squadra di Gattuso e l’Inter del triplete. Massimo Moratti non ha dubbi: “Sono attaccanti simili, ma con caratteristiche diverse. Gattuso è stato bravo a metterli in campo tutti assieme. Ovviamente ci sono grandi differenze. Sarà interessante vedere come si esprimeranno in futuro…”.

