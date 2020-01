Martorelli:” Petagna 20 milioni? Non ci vale”

Per parlare dei mercato è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli: “Per il Milan è stato importante soprattutto in uscita. E’ riuscito a trasferire Suso, Piatek, giocatori importanti. ha recuperato dal punto di vista economico, che era l’aspetto più importante, anche per i rapporti con la Uefa. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto per il futuro con Amrabat, tra i giovani più interessanti in A. E poi Duncan, che è importante. Costi? Sono cifre alte, ma è tutto più alto adesso. Anche il Napoli ha speso 20 milioni per Petagna, troppi per un vice Milik. Non sono valutazioni che esprimono il reale valore dei giocatori”.