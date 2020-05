Marotta:” Mertens è dell’Inter!”

Marotta:” Ecco il primo acquisto dell’Inter!

Un nuovo inizio. In attesa di tornare in campo il prima possibile, l’Inter, così come le big d’Italia, starebbe già lavorando in ottica futura tra acquisti e cessioni. Con l’ormai imminente addio di Lautaro Martinez, sempre più vicino al Barcellona, la società nerazzurra avrebbe già chiuso il colpo per quanto riguarda il suo sostituto.Come svelato dall’emittente televisiva TeleLombardia sarà Dries Mertens il nuovo attaccante dell’Inter. Il giocatore del Napoli, in scadenza di contratto nel giugno 2020, non ha trovato accordi con il club partenopeo per quanto riguarda il prolungamento contrattuale.

Come ulteriore conferma l’edizione odierna di Tuttosport il folletto belga starebbe cercando casa proprio a Milano per cambiare completamente vita. Il suo rapporto con la piazza napoletana è stato incredibile diventando davvero uno di loro per il suo stile di vita. Ma al momento le decisioni lavorative non coincidono più. Ora l’inizio di un nuovo progetto davvero esaltante.