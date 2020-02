Marota:” Mertens a Roma. Ecco i possibili scenari”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giorgio Marota, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Possiamo leggere la presenza di Mertens a Roma in tre modi: il primo che Mertens fosse lì proprio per la società giallorossa, ma va detto che a Roma ci sono gli uffici di De Laurentiis e che il secondo motivo fosse un possibile rinnovo e come terza cosa che Mertens fosse lì in gita di piacere con gli amici. La Roma cerca proprio quel profilo lì, l’anno scorso c’era El Shaarawy, quest’anno la Roma segna poco, si è fatto male Zaniolo ed in casa giallorossa ci si guarda intorno per sondare il terreno. Difficilmente la Roma potrebbe garantire un ingaggio alto, c’è una valutazione in corso per abbassare il monte ingaggi, bisogna anche capire se la Roma avrà introiti dalla Champions. Mertens sta cercando un rinnovo almeno alla stessa cifra che guadagna al Napoli, cosa che la Roma potrebbe fare soprattutto perché non deve spendere soldi per il cartellino”.