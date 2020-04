Mario Rui: “Mi manca il calcio. Peccato per lo stop, stavamo facendo bene”

Durante il salottino di Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, è intervenuto il terzino portoghese del club azzurro Mario Rui:

“Mi manca il calcio, ma bisogna fare dei sacrifici per ricominciare il prima possibile. In questo periodo ci alleniamo ogni giorno con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Usiamo il balcone, il garage e seguiamo il programma che ci manda lo staff. Cerchiamo di allenarci al massimo per essere pronti ad una eventuale ripartenza. Io cerco di fare molto lavoro aerobico e di forza”.

Il Napoli era tornato il vero Napoli? “Sì, sicuramente stavamo facendo molto bene. Togliendo quella gara col Lecce, che è stata un contraccolpo importante, i risultati erano positivi. La squadra stava giocando come voleva la gente, ci stavamo divertendo e credo che quello si vedesse anche in campo”.

