Mario Rui: “Koulibaly-Manolas due fuoriclasse. Su Di Lorenzo e Gattuso…”

L’ospite di oggi, del salottino di Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, è stato il terzino portoghese del club azzurro Mario Rui:

Ti aspettavi quest’esplosione di Di Lorenzo? “Sì, sinceramente. Io lo seguivo all’Empoli e stava facendo molto bene. Di solito i calciatori che fanno bene ad Empoli riescono a consolidarsi anche in piazze più importante. Con la sua qualità, in un organico più forte di quello dell’Empoli, poteva venir fuori un grande giocatore. Giuffredi? Sì, abbiamo lo stesso procuratore. Ma non parlo bene di lui per questo…”.

Su Koulibaly-Manolas: sono due fenomeni? “Loro sono due fuoriclasse, ma abbiamo anche gli altri che sono abbastanza forti, hanno dimostrato sempre sicurezza quando hanno giocato. Il Napoli non può che essere contento di questo fortissimo reparto difensivo”.

Sei diventato uno dei beniamini del pubblico. “All’inizio non sono partito bene, ma con la voglia di lavorare e migliorare ho dimostrato di poter stare qui e di poter essere un valore aggiunto. Sono contento che i tifosi mi hanno appoggiato, ne sono grato”.

Senti spesso Gattuso? “E’ stato molto bravo nel rapporto creato con la squadra, senza nulla togliere ad Ancelotti, con cui comunque il feeling era positivo. Con Gattuso mi sento spesso, vuole sapere da tutti noi se ci stiamo allenando, se stiamo mangiando bene. E’ uno che chiama spesso, anche per sentire come stanno le famiglie”.

– segui persemprenapoli su facebook, twtter, youtube