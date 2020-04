Mario Rui: “Abbiamo tre obiettivi importanti. Faccio un appello ai tifosi”

L’ospite di oggi, del salottino di Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, è stato il terzino portoghese del club azzurro Mario Rui:

Senti i compagni? “Ci sentiamo spesso, a volte facciamo anche videochiamate. E’ un bel momento della giornata quando sento i compagni e li vedo, almeno tramite il telefono. L’ultima videochiamata due giorni fa, io, Hysaj e Insigne”.

Il Napoli ha già acquistato calciatori per l’anno prossimo, oltre quelli di gennaio: segnale di futuro roseo? “Sì, me lo auguro. Il Napoli ha fatto investimenti importanti, i calciatori acquistati stanno dimostrando di avere grande qualità, sia quelli che sono già qui sia quelli che ora stanno giocando con altre squadre. Stanno dimostrando che qui possono starci”.

Arrivare in finale di Coppa Italia sarà un obiettivo? “Siamo ancora in corsa su tre fronti. In campionato l’obiettivo è finire più in alto possibile. Un altro traguardo importante sarebbe la finale di Coppa Italia e, chissà, vincerla. Poi abbiamo la Champions League. Col Barcellona all’andata abbiamo fatto bene”.

Volete far fuori il Barça? “Sappiamo che sarà una partita molto difficile, dobbiamo affrontare una delle squadre più forti al mondo, ma sappiamo che nel calcio nulla è scontato e tutto è possibile. Qualche sorpresa potrebbe esserci”.

Com’è la situazione in Portogallo? “Sento spesso parenti e amici, lì la situazione è più controllata, non c’è uno stato caotico come in Italia. Ma anche lì la gente sta rispettando le regole. Spero che anche qui le cose possano tranquillizzarsi”.

Un appello per i tifosi in questo periodo? “Proprio ora che le cose stanno migliorando bisogna sacrificarsi un po’ di più. Se possiamo ancora evitare di uscire, per qualche settimana, sarebbe di grande aiuto a chi sta combattendo e facendo dei miracoli per noi. Non roviniamo ciò che di buono abbiamo fatto fin qui”.

