 Mariani:” Ecco quando rientra Zaniolo”

Ha lasciato Villa Stuart intorno alle 11 Nicolò Zaniolo, insieme alla famiglia, per tornare a casa dopo l’operazione al ginocchio. Il calciatore non si è mostrato alle telecamere, da adesso per lui esiste soltanto il ritorno in campo il prima possibile. Zaniolo, da domani, inizierà la fisioterapia tra Villa Stuart e Trigoria, con la famiglia e l’agente Vigorelli grati al professor Mariani per la vicinanza al ragazzo in un momento difficile. “Secondo il mio protocollo – le parole di Mariani – il tempo di ripresa è di quattro mesi, poi starà alla società stabilire il resto”. Difficilmente Zaniolo recupererà per l’Europeo, appuntamento per lui alla prossima stagione.