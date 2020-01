Marchetti:” Ecco le ultime del mercato del Napoli”

Marchetti:” Giuntoli è a Milano per chiudere l’affare Ambarabat e Rhamani. Infatti il direttore Giuntoli in queste ore sta parlando con gli agenti del giocatore per chiudere il cerchio. Operazione della trattativa 35 milioni di Euro. Ricordiamo che l’arrivo dei due giocatori avverrà a giugno”