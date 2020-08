Marca:” Solo all’ultimo momento si deciderà se fare giocare Insigne”

Le condizioni d’InsIgne saranno in dubbio fino all’ultimo momento. Il giocatore del Napoli si affretta a scegliere il Camp Nou , ma la decisione finale non verrà presa prima dell’allenamento prima della partita di Champions League . Per ora, l’entità italiana ha riferito questo mercoledì che il giocatore ha svolto un lavoro specifico, sia in palestra che sull’erba, fuori dal gruppo.

Va ricordato che il giocatore ha subito un infortunio al tendine adduttore sinistro con edema osseo dallo scorso fine settimana. I medici del Napoli lo valutano quotidianamente, ma sembra che il dubbio sulla sua presenza al Camp Nou si risolverà all’ultimo momento.

Il calciatore ha lasciato il campo contro la Lazio domenica scorsa nell’ultima partita di Serie A, piangendo e con gesti di dolore e preoccupazione. Immediatamente tutti gli allarmi si sono attivati ​​tenendo conto dell’impegno dei campioni .