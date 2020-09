Marani: ” Dela, gesto grave ed irresponsabile”

Matteo Marani dagli studi di Sky Sport 24 fa una reprimenda al presidente del Napoli DeLa che in maniera irresponsabile si è presentato affetto da CV19 e senza mascherina. Ecco le sue parole.” In questo periodo dove si parla di protezioni anti-CV19,il presidente del Napoli, a cui comunque vanno fatto gli auguri di buona guarigione, ha commesso un gesto tanto irresponsabile quanto grave. Infatti pur sapendo di essere affetto da Covid 19 si è presentato in Lega di serie A comunque ed inoltre non si è , come si vedono dalle immagini, presentato con le dovute misure di protezioni. Quindi si è presentato senza mascherina. Gesto grave visto che adesso tutti i presidenti e le persone con cui lui è venuto in contatto sicuramente staranno in quarantena e saranno preoccupati. Un gesto irresponsabili del presidente di una delle squadre europee più famose. Non è da lui.