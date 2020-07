Marani assurdo a Sky: L’Udinese meritava di vincere”

Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani è intervenuto , in maniera assurda, non si sa che partita abbia visto in verità. ai microfoni dell’emittente satellitare per soffermarsi sul Napoli dopo la vittoria contro l’Udinese: “E’ l’ennesimo spreco clamoroso dell’Udinese. Gli uomini di Gotti hanno sfiorato di vincere la gara. L’Udinese, a tratti, ha avuto in mano il gioco, meritava di vincere, ma ha difficoltà a chiudere le partite”.