Manolas:” Ecco cosa ha detto Totti. Camp Nou? Impressionante!”

“Ho appena incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci”. Pensieri e parole di Kostas Manolas, uno che al Barcellona ha già segnato nella Champions League di due anni fa, quando chiuse una rimonta clamorosa che portò la Roma in una insperata semifinale. Il difensore del Napoli, intervistato da La Repubblica, si è soffermato sul grande tema dell’ottavo di finale di ritorno al Camp Nou: “Stadio imponente, farà impressione vuoto. Il campo è largo, ideale per il loro gioco. Dovremo prendere subito le misure, eseguire gli ordini di Gattuso e stare sereni, perché l’aspetto mentale è decisivo. Gol ai quarti? Fu un’emozione pazzesca, indimenticabile. E’ stato il gol più importante della mia carriera”