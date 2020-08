Manita vincente dell’Inter che vola in finale.

L’ Inter a Düsseldorf gioca la partita della vita, sportivamente parlando. Infatti affronta lo Shakhtar Donetsk per l’accesso alla finale di Europa League. I primi dieci minuti sono caratterizzati da molta tensione. Tensione che frena entrambe le compagini. L’Inter gioca in maniera intelligente. Infatti aspetta nella propria metà campo la squadra ucraina attua un possesso palla che è pretensioso e sterile. Dopo 20’ Arriva il goal dei nero-azzurri. Sciagurato rilancio del portiere Pyatov, Barella recupera il pallone che lo rimette sulla testa di Lautaro che insacca dedicando alla prole che deve nascere il goa. La squadra ucraina sembra remissiva e senza la grinta giusta. Al 33’ Barella tenta il goal con un tiro che Pyatov devia in angolo . Il primo tiro dello Shakhtar accade al 43’ quando Marcos Antonio tira alto. Nel secondo tempo l’Inter dilaga. Infatti dopo un rigore sospetto per fallo di mano di Gagliardini su rilancio di Bastoni. La squadra nero-azzurra trema quando Julio Morales, peggio di Milik, di testa manca un goal facile di testa. Goal mangiato, goal subito. La regola non si sbaglia mai. Corner dalla destra dell’attacco nero-azzurro. La difesa ucraina dorme e D’Ambrosio di testa segna. 2-0 ma il peggio arriva adesso per la squadra dello Shakhtar. Lautaro approfitta di un ‘altra sbavatura della difesa avversaria e Lautaro con un bel diagonale segna il 3-0 (74’) Passano atri 4’ e al 78’ Lautaro segna il 4-0 con un bel tiro. La serie di goal dell’Inter finisce con Lukaku al 84’ 5.0 Adesso la finale di Colonia in cui troverà il Siviglia. Su tutti Barella i cui inserimenti hanno dato fastidio ai centrocampisti avversari e il duo Lautaro-Lukaku.