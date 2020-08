Mangiante:” Ecco perchè Milk non va alla Roma”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky al seguito della Roma, Angelo Mangiante, che ha parlato dell’intreccio di mercato tra Napoli e Roma: “Milik in caso di uscita di Dzeko? Al momento, dalle verifiche fatte, la Roma non vuole privarsi di Dzeko nonostante l’ingaggio alto e pensa a lui anche come dirigente quando smetterà ed anche dal giocatore non c’è un’apertura alla Juventus. Milik potrebbe avvicinarsi alla Roma solo se Dzeko dovesse cambiare idea e chiedere di andare alla Juventus evidentemente per vincere sicuramente qualcosa in Italia con i bianconeri”.