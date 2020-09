Mancini:” Jorginho è fondamentale!”

Nell’intervista concessa ai colleghi di Rai Sport, il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha avuto modo di esprimersi su alcuni dei temi di stretta attualità in casa azzurra: “Contro la Bosnia Sensi ha giocato benissimo, nonostante tornasse da un lungo stop. Ma Jorginho in quel ruolo è fondamentale per noi, così come Verratti e gli altri giocatori con quella tecnica. Penso che Chiellini sia pronto: lui e Acerbi sapevano che avrebbero giocato una partita a testa”.