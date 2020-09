Mancini:” Dominata l’Olanda. Zaniolo? Era più sereno!”

L’Italia vince in Olanda grazie alla rete di Barella e conquista la vetta del proprio girone di Nations League. Di seguito le dichiarazioni in conferenza stampa del c.t. degli Azzurri, Roberto Mancini: “Tutta la squadra ha giocato bene, altrimenti non domini l’Olanda in casa sua. La squadra ha giocato un calcio perfetto, con un po’ di sofferenza finale. Ma hanno giocato sulle palle lunghe e hanno avuto solo un’occasione in novanta minuti, con parata di Gigio”.

C’è preoccupazione per le condizioni di Zaniolo?

“Appena successo era un po’ preoccupato, adesso era più sereno perché non sentiva molto dolore. Spero possa significare che non si tratti di un infortunio grave come quello dell’altra volta”.

Chiellini rientrava dopo oltre un anno. È tornato leader.

“Ha esperienza, qualità. Potrebbe ancora insegnare a tanti difensori nel mondo. Per noi è importante averlo in campo, perché è un lottatore. Sono felice che sia tornato e che sia riuscito a giocare senza problemi”.

Avete sbagliato un po’ troppi gol? Hai sorpreso l’Olanda con Spinazzola?

“Per me è un grande giocatore, il problema che ha qualche infortunio di troppo. È un grande esterno, attacca benissimo e non è facile sorprenderlo in difesa. Sembrava la partita con la Polonia, abbiamo dominato rischiando di non vincerla, ma vincere qui in questo modo è motivo d’orgoglio”.

Un giudizio su Locatelli? Cosa identifica il vostro modo di comandare il gioco?

“La partita è stata giocata bene come contro la Bosnia, ma contro una squadra che si chiude diventa più difficile, specie se vai in svantaggio. Oggi abbiamo continuato su quella linea e non abbiamo fatto giocare l’Olanda. Forse abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, se si vuol trovare il pelo nell’uovo. Locatelli ha giocato benissimo per essere all’esordio”.