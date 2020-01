Mancini alla Gazzetta dello Sport:” Problemi di difesa per l’Italia”

Mancini alla Gazzetta dello Sport:” Ecco il mio problema”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il Ct Roberto Mancini ha parlato del problema terzini citando anche Di Lorenzo del Napoli: “Emerson adesso non gioca, De Sciglio neanche, Florenzi nella Roma ha avuto momenti difficili, Biraghi è altalenante, Di Lorenzo fa un po’ il centrale e un po’ l’esterno, Spinazzola ha qualità ma è poco utilizzato, Lazzari non è terzino e non è un’ala… Il momento è un po’ così, ma dovrò scegliere tra questi: da qui a giugno spero almeno che giochino”.