Manchester City-Lione LIVE: le formazioni ufficiali

A Lisbona si affrontano per decretare l’ultima semifinalista di Champions League Manchester City e Lione. La squadra di Guardiola cerca di vincere per affrontare in semifinale la sua ex squadra. Fra il Bayern Monaco e il tecnico iberico c’è il Lione che ha eliminato la Juve decretando anche l’esonero di Sarri. Ecco le formazioni ufficiali:

FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gundogan; De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay.