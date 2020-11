Maledizione San Paolo, ci vuole del sale….

Di Vincenzo Famiglietti

Un tempo era un fortino. Venire al San Paolo metteva i brividi anche agli avversari più quotati. Una volta era così. Quando gli spalti traboccavano di pubblico. Ora si gioca ne deserto, riecheggiano le urla dei protagonisti in campo, quasi un sussurro della palla che rimbalza.

Ma l’assenza di pubblico non basta a giustificare l’imbarazzante rendimento interno del Napoli.

Tre sconfitte di fila (Sassuolo, AZ e Milan) e un solo gol segnato in 270′. Davvero troppo male. Davvero troppo poco. Per una squadra che, secondo molti pulpiti, potrebbe correre per lo scudetto. Quali siano le ragioni di questo patatrac è un mistero. La mancanza di pubblico pesa senza ombra di dubbio. Ma anche il vuoto nel quale si gioca non assolve calciatori e Gattuso dal trittico di scivoloni che suona come campanello d’allarme.

Gattuso fa ovviamente da parafulmine e si ostina, anzi si sbraita nel dire che la colpa sia tutta sua. Non esageriamo, ma una parte lo è. Il suo arrivo a Napoli aveva portato una brillante ventata di novità. Di rafforzamento del carattere e dell’autostima della squadra. Il Napoli di Ancelotti era confuso. Fragile e spesso indeciso. Con Ringhio, appena poco tempo fa, si sono ammirati in campo 11 leoni. La svolta Gattuso nella passata stagione era stata soprattutto di natura caratteriale, oltreché tattica. Il nuovo tecnico aveva anche avuto sin dal principio idee chiare sul modulo e sul giro che doveva seguire la palla.

Quest’anno qualcosa si è inceppato. Pe ora è un mistero quali meccanismi siano andati fuori uso. E perché. Per usare un termine tipico della psicologia, in casa Napoli è avvenuto un burn out. Che sarebbe un po’ come dire un black out. Momenti di vuoto, di scollamento caratteriale, nelle tre topiche rimediate fra le pur silenti mura amiche. Non si è intravisto nulla del Napoli arrabbiato di qualche mese fa. E’ come se la squadra si fosse involuta sul piano del temperamento. Oltreché tattico. Che l’effetto Gattuso sia già svanito. Che il beneficio iniziale si stia perdendo di settimana in settimana. E ritornano i vecchi fantasmi di un gruppo piuttosto carente sul piano di nervi ed animo. Probabile. Questione di testa, forse, come spesso accade nel calcio. La psiche della squadra parrebbe in involuzione.

Ora un tema tattico: l’attacco del Napoli, anche senza Osimhen, è uno dei più forti del campionato. E deve produrre più reti. Inutile rammentare che un solo centro in tre esibizioni al San Paolo è un bottino magrissimo.

Proviamo a capire cosa sia successo contro il Milan : l’assenza del nigeriano è stata molto pesante, se Gattuso sta costruendo il Napoli attorno ai suoi muscoli. E così sia. Anche a sinistra Mario Rui non è stato all’altezza del convalescente Hysaj. Poi certo Ibra è un iradiddio. Ma Kou e Manolas sono stati travolti dalla furia dello svedese. E inoltre molti episodi hanno girato male per il Napoli.

Tutto ciò deve preoccupare dati alla mano: bisogna andare indietro nel tempo, ma di tanto ben 8 anni, per ricordare tre sconfitte casalinghe. Oggi il Napoli vive di sogni ed ambizioni maggiori. Che un tempo, si diceva, partivano proprio da quel San Paolo, stadio senz’anime vive. Triste è quasi maledetto. Non siamo superstiziosi ma spargiamo pure un po’ di sale.