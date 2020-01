Malcuit felice ora rientra

Nella lunga lista di infortunati in casa Napoli, c’è anche il nome di Kevin Malcuit. Ormai fuori da diverse settimane, il terzino azzurro sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Gennaro Gattuso. Attraverso il proprio account Instagram, Malcuit ha pubblicato uno scatto dove svela come sia tornato a lavorare con la palla: “Felice di tornare in campo con la palla”.