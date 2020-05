Maksimovic:” Siamo pronti per ripartire!”

Maksimovic ha rilasciato un ‘intervista a Sky Sport. In questo stralcio parla della ripresa del campionato.

Segui la situazione sulla ripresa?

“Stiamo seguendo la situazione. Sono quotidianamente in contatto con i miei compagni ma anche con i medici. Sappiamo che ci sono grandi miglioramenti e che la data prevista per la ripresa degli allenamenti di squadra è il 18 maggio. Il nostro centro sportivo è già pronto, lo siamo anche noi e abbiamo grande fiducia che alla fine si potrà riprendere il campionato. Per questo siamo rimasti tutti in città”.