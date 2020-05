Maksimovic :” Momento difficile per tutti!”

Lunga intervista a Sky Sport per il difensore azzurro Nikola Maksimovic che s’è raccontato tra gli allenamenti in casa ed il nuovo corso di Rino Gattuso.

Come stai? Sei a casa da solo da mesi, la tua famiglia è in Serbia. “Fortunatamente sto bene, non ho problemi, sono a casa e rispetto le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. E anche per il nostro calcio, ci siamo dovuti adattare ad un nuovo ambiente di allenamento”.