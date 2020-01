Maksimovic:” Il Barcellona? Meglio pensare alla Sampdoria”

Maksimovic elude la domanda sul Barcellona e parla della prossima avversaria in campionato. Ecco cosa dice a Radio Kiss Kiss.

Tra un po’ arriverà anche il Barcellona al San Paolo: “Ora pensiamo alla Sampdoria. Siamo tornati diversi di noi, pensiamo alla prossima gara. Gli ottavi di Champions questa squadra li merita sicuro, poi c’è la semifinale di Coppa Italia, due obiettivi in cui si può giocare fino alla fine. In campionato non siamo messi bene, quindi ora concentriamoci su questo. Dobbiamo fare una serie di vittorie, poi vedremo la classifica”.