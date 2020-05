Maksimovic:” Ecco cosa ci disse Gattuso”

Maksimovic ha parlato via Skype con Sky Sport.Ecco cosa dice sull’arrivo di Gattuso

La stagione si era interrotta proprio quando stavano arrivando i primi frutti della nuova gestione tecnica, cosa è cambiato con Gattuso? “Sì, stavavamo recuperando la stagione. Dal primo giorno in cui è arrivato, Gattuso ci ha detto che siamo una grande squadra in un momento di difficoltà e che peggio di così non potevamo fare. E che avremmo dovuto ascoltare lui: zitti e pedalare. Ha avuto ragione. Con l’allenatore ho instaurato subito un ottimo rapporto, ci è bastato parlare una volta per capirci. Quello che lui mi chiedeva era semplice per un professionista come me”.